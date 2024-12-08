Erzurum'da parmakta sıkışan yüzük itfaiye ekibince hastanede çıkarıldı

Erzurum'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı.

Parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan kişi, hastaneye başvurdu.

Tüm çabalara rağmen yüzüğü çıkaramayan sağlık ekipleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Hastaneye gelen ekibin yaklaşık 15 dakika süren çalışmasıyla yüzük kesilerek çıkarıldı.

İtfaiye Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazen yangında bazen kazalarda bazen de afetlerde görev yapsak da işimiz kurtarma. Yüzüğü parmağa sıkışan vatandaşımıza merkez itfaiye personeli müdahale ederek bir kurtarma işi daha başarıyla gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.