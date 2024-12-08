Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da parmakta sıkışan yüzük itfaiye ekibince hastanede çıkarıldı

        Erzurum'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da parmakta sıkışan yüzük itfaiye ekibince hastanede çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastanede itfaiye ekibi tarafından çıkartıldı.

        Parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan kişi, hastaneye başvurdu.

        Tüm çabalara rağmen yüzüğü çıkaramayan sağlık ekipleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

        Hastaneye gelen ekibin yaklaşık 15 dakika süren çalışmasıyla yüzük kesilerek çıkarıldı.

        İtfaiye Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazen yangında bazen kazalarda bazen de afetlerde görev yapsak da işimiz kurtarma. Yüzüğü parmağa sıkışan vatandaşımıza merkez itfaiye personeli müdahale ederek bir kurtarma işi daha başarıyla gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Esad rejiminin simgeleri siliniyor!
        Esad rejiminin simgeleri siliniyor!
        Esad rejimi tarihe karıştı: Şam'da yeni dönem
        Esad rejimi tarihe karıştı: Şam'da yeni dönem
        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama
        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        İşte Buruk'un Sivasspor 11'i!
        İşte Buruk'un Sivasspor 11'i!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        "Sınırlarda gezinmiş!"
        "Sınırlarda gezinmiş!"
        "Peki kim üretecek"
        "Peki kim üretecek"
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Kartal derbide hayata döndü!
        Kartal derbide hayata döndü!
        Büyük ilgi gördü
        Büyük ilgi gördü
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor
        Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama

        Benzer Haberler

        65 arkadaşının şehit olduğu yangını anlattı
        65 arkadaşının şehit olduğu yangını anlattı
        GÜNCELLEME - Erzurum'da kardaki ayak izlerinden yakalanan insan kaçakçıları...
        GÜNCELLEME - Erzurum'da kardaki ayak izlerinden yakalanan insan kaçakçıları...
        Erzurum'da kardaki ayak izlerinden yakalanan insan kaçakçıları adliyede
        Erzurum'da kardaki ayak izlerinden yakalanan insan kaçakçıları adliyede
        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, soğuk havaya rağmen Gazze için yürüdü
        Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, soğuk havaya rağmen Gazze için yürüdü
        Erzurumspor FK-Adanaspor maçının ardından
        Erzurumspor FK-Adanaspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig