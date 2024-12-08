Erzurum'daki taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı

Görüntülerde kavga anı ile çevredekilerin olay yerine doğru gitmesi, bölgeye gelen ambulans yer alıyor.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum-Tortum kara yolu Güzelova Mahallesi mevkisindeki bir besi tesisinde henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

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