Erzurum'da kaçak balık avlayan 4 kişi hakkında işlem yapıldı
Erzurum'da kaçak balık avladıkları tespit edilen 4 kişi hakkında işlem yapıldı.
Erzurum'da kaçak balık avladıkları tespit edilen 4 kişi hakkında işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağan Mahallesi'ndeki Aras Nehri'nde kaçak balık avcılığı yapıldığını tespit etti.
Ekipler, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 4 kişi hakkında işlem yaptı.
Kaçak avcıların ağlarına ve yakaladığı 340 kilo sazan cinsi balığa el koyan ekipler, avcılık malzemeleri ile balıkları İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
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