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        Erzurum'da kaçak balık avlayan 4 kişi hakkında işlem yapıldı

        Erzurum'da kaçak balık avladıkları tespit edilen 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 18:12 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:26
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        Erzurum'da kaçak balık avlayan 4 kişi hakkında işlem yapıldı
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        Erzurum'da kaçak balık avladıkları tespit edilen 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yağan Mahallesi'ndeki Aras Nehri'nde kaçak balık avcılığı yapıldığını tespit etti.

        Ekipler, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 4 kişi hakkında işlem yaptı.

        Kaçak avcıların ağlarına ve yakaladığı 340 kilo sazan cinsi balığa el koyan ekipler, avcılık malzemeleri ile balıkları İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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