Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da şehirler arası yol güzergahındaki camide mola verenler ikramlarla karşılanıyor

        GÜNAY NUH - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde şehirler arası yol güzergahındaki camide mola veren yolculara sunulan ikramlar takdir topluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:36 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da şehirler arası yol güzergahındaki camide mola verenler ikramlarla karşılanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÜNAY NUH - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde şehirler arası yol güzergahındaki camide mola veren yolculara sunulan ikramlar takdir topluyor.

        Erzurum'dan Ardahan ve Artvin'e ulaşım sağlanan Şenkaya ilçesinde yol üzerindeki Hoş Köyü Aşağı Mahalle Camii, düzeni, temizliği ve ikram alanıyla dikkati çekiyor.

        Şehirler arası yol üzerinde bulunması nedeniyle çok sayıda kişinin mola verdiği camiye gelen yolcular, su, çikolata, lokum, dondurma, maden suyu, meyve suyu gibi yiyecek ve içeceklerin yanı sıra seyahatlerde ihtiyaç duyulan çorap, gül suyu ile kolonya benzeri ürünlerle karşılanıyor.

        İhtiyaçlarını giderdikten sonra gönüllerinden koptuğu kadar camiye destek olan yolcuların, duyarlı düşünce karşısındaki memnuniyetleri, sosyal medya platformlarından yaptıkları paylaşımlara ve camiye bıraktıkları notlara yansıdı.

        - "Yol kenarında olduğu için camiye gelen giden çok"

        Cami imamı 27 yaşındaki Erkan Ayyıldız, AA muhabirine, camide 2022'de göreve başladığını söyledi.

        Caminin yol üstü olması dolayısıyla bazı taleplerle karşılaştığını ifade eden Ayyıldız, "Burası yol kenarında bir cami olduğu için vatandaşlarımız sürekli gelip gidiyor. Daha önce de bazı ikramlar yapılıyordu. Bazı notlar bırakmaya başladıklarını görünce, ben de bu ikram hizmetlerini artırmak istedim." dedi.

        Camide ibadetlerini yerine getirmek için mola veren vatandaşlara, yiyecek ve içeceklerin dışında seyahatte lazım olan çorap gibi ürünlerle karşıladığından bahseden Ayyıldız, bazı vatandaşların camiden ayrılınca yazılı notlarla teşekkürlerini dile getirdiğini anlattı.

        Ayyıldız, "Bir vatandaş, 'Ardahan'dan Artvin'e giderken, yanlış yol sonucu bu camide namaz kılmak nasip oldu. Caminin temizliği ve güzelliğinde emeği geçenlerden Allah razı olsun' şeklinde not bırakmış" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        Katar-Suriye-Türkiye boru hattı projesi hayata geçirilir mi?
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Son fotoğraf ve sır cinayet! "Silah seslerini havai fişek sandık!"
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        İnşaatta maliyet artışı 42 ayın dibinde
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Futbolda centilmenlik!
        Futbolda centilmenlik!
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Erzurum'da iki otomobil çarpıştı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
        Erzurum'da iki otomobil çarpıştı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
        Erzurum sıfırın altında 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
        Erzurum sıfırın altında 17 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu
        Şehit Nergiz'in cenazesi Erzurum'da; babası 'Susun, Taha uyuyor' diye bağır...
        Şehit Nergiz'in cenazesi Erzurum'da; babası 'Susun, Taha uyuyor' diye bağır...
        Şehit Nergiz'in cenazesi Erzurum'da; babası 'Susun, Taha uyuyor' diye bağır...
        Şehit Nergiz'in cenazesi Erzurum'da; babası 'Susun, Taha uyuyor' diye bağır...
        GÜNCELLEME - Şehit Astsubay Taha Nergiz, memleketi Erzurum'da son yolculuğu...
        GÜNCELLEME - Şehit Astsubay Taha Nergiz, memleketi Erzurum'da son yolculuğu...
        Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Astsubay Nergiz'in naaşı, memlek...
        Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Astsubay Nergiz'in naaşı, memlek...