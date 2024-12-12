İşçilerin Erzurum'un soğuk sokaklarını gece ayazında temizleme mesaisi zorlu geçiyor

TALHA KOCA - Erzurum'da şehrin temizliğinden sorumlu olan ve dondurucu gece ayazında mesaiye başlayan belediye personelleri, sokakları çöplerden arındırmak için sabaha kadar ter döküyor.

Kışın hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye dahi düştüğü kentte mesaileri dışarıda geçen işçiler, olumsuz hava koşullarına rağmen görevlerini özveriyle yerine getiriyor.

Soğuk havası türkülere konu olan şehirde zorlu iklim koşullarında gece boyu mesai yapan meslek gruplarından biri de belediyelerin temizlik işçileri. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinde görevli işçiler, şehrin soğuk sokaklarını çöplerden arındırmak için gece boyu çalışıyor. Günün ilk vardiyasında 00.00'da termal kıyafetlerini giyip mesaiye başlayan ekipler, kentin kar ve buzla kaplı sokaklarını adım adım temizleyip insanların temiz ortamda yaşamlarını sürdürmesini sağlıyor.

- Donan çöp konteynerlerini boşaltmak için balyoz ve levye kullanıyorlar Soğuk nedeniyle içindeki atıkların donduğu çöp konteynerlerini boşaltmak için balyoz ve levye kullanan işçiler, gece ayazından başlayıp sabah 8.00'e kadar ter döküyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, AA muhabirine, ilçeler dahil il genelinde gece boyu 750 personel ve 200 araçla temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Ekiplerin gece hummalı çalışma yürüttüğünü ifade eden Kılıç, "Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Ekiplerimiz gece sabaha kadar çalıştığı için çöplerin toplanmasında, karların temizlenmesinde ve yolların açılmasında ciddi mücadele veriyorlar. Bu şartlara uygun olarak kıyafetler tedarik ediliyor." dedi. - "Günlük yaklaşık 400-450 ton çöp alıyoruz"

Dondurucu soğuklarda temizlik çalışmalarının zorlu olduğundan bahseden Kılıç, şöyle konuştu: "Kritik sınırlara düşen havalarda ekiplerimizi içeriye alıp çalışmalarına müsaade etmiyoruz. Hava belirli sıcaklıkların altına düşünce hayati tehlike söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla zor coğrafyada ve geniş sahada çalışıyoruz. Sıcak içecekler ve gereken her şeyi tedarik ederek arkadaşlarımızın çalışmasında motivasyonlarının artmasında onlara yardımcı oluyoruz. Şehirden bu soğukta günlük yaklaşık 400-450 ton çöp alıyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan biri çöpler donuyor ve bunların boşaltılması zaman aldığı için yoğun emek sarf ediyoruz. Genellikle demir çöp bidonları kullanıyoruz, plastikler dondan ötürü parçalanıyor. Balyoz ve levyeyle konteynerin içerisindeki çöpü söküyoruz, bu da ciddi bir emek."

Temizlik işçilerinden 45 yaşındaki Özgür Tik, yaklaşık 20 yıldır geceleri dondurucu soğukta yürütülen çalışmalarda görev aldığını anlattı. Eksi 30 derece soğukta çalıştıklarını dile getiren Tik, "Erzurum için kar, mıntıka ve çöp temizliğini başarıyla yapıyoruz. Geceleri çok soğuk ve don oluyor. Halkımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Don olduğu için çöpler çıkmıyor, kazma gibi malzemelerle kırıp topluyor ve çöp sahasına döküyoruz." ifadelerini kullandı.