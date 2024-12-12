Erzurumlu sporcular Antalya'daki Muay Thai Kupası'ndan 3 madalya ile döndü

Antalya'da 28 ülkenin katılımıyla düzenlenen 12. IFMÜ Uluslararası Muay Thai Açık Kupası'nda Erzurumlu 3 sporcu madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-5 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenen organizasyonda Erzurum Gençlik Spor Kulübü'nden 6 sporcu yarıştı.

Organizasyona Erzurum'dan katılan sporculardan Ömer Faruk Bingöl altın, Hiranur Kara gümüş, Ömer Asaf Özkan ise bronz madalyayla kürsüye çıktı.