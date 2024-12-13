Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da 39 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 39 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 10:51 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 39 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 39 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Kent genelinde dün etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle 39 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için karla mücadele çalışması yürütüyor.

        Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kalbin 'mini beyni' keşfedildi
        Kalbin 'mini beyni' keşfedildi
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Elon Musk şehir kuruyor
        Elon Musk şehir kuruyor
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Erzurum'da üreticilere 248 süt sağım makinesi dağıtıldı
        Erzurum'da üreticilere 248 süt sağım makinesi dağıtıldı
        Erzurum'da kamyonun odunluk duvarını yıktığı kaza anı güvenlik kamerasınca...
        Erzurum'da kamyonun odunluk duvarını yıktığı kaza anı güvenlik kamerasınca...
        Erzurum'da gün boyu etkili olan yağışla kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşt...
        Erzurum'da gün boyu etkili olan yağışla kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşt...
        Erzurum'da EİT 2025 etkinlikleri Osmanlı geleneğiyle duyuruluyor
        Erzurum'da EİT 2025 etkinlikleri Osmanlı geleneğiyle duyuruluyor
        Erzurumlu sporcular Antalya'daki Muay Thai Kupası'ndan 3 madalya ile döndü
        Erzurumlu sporcular Antalya'daki Muay Thai Kupası'ndan 3 madalya ile döndü
        Odunluktaki ölüme 2 tutuklama
        Odunluktaki ölüme 2 tutuklama