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        Erzurum Valiliği, "ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi" aldı

        Erzurum Valiliği, uluslararası bir standart olan "ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi" aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 17:38 Güncelleme: 13.12.2024 - 17:38
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        Erzurum Valiliği, "ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi" aldı
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        Erzurum Valiliği, uluslararası bir standart olan "ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi" aldı.

        ​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamada, vatandaş memnuniyetine odaklanan ve kamu kurumlarının vatandaşların şikayetlerini etkili bir şekilde yönetmesini sağlayan uluslararası bir standart olan ISO 10002 Belgesi’ni almaya hak kazanıldığı belirtildi.

        Kurumda düzenlenen ISO 10002 Belgesi Takdim Töreni'ne, Vali Mustafa Çiftçi, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ve Türk Standartları Enstitüsü Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü İbrahim Seyhan'ın katıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "ISO 10002, şikayetlerin adil, şeffaf ve sistematik bir şekilde ele alınmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda Valilik personelimiz bir haftalık eğitime tabi tutulmuştur. Belge, vatandaşın kamu kurumumuza olan bağlılığını güçlendirmesi ve sürekli iyileştirme süreçlerimize katkıda bulunması açısından önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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