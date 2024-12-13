Erzurum Valiliği, "ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi" aldı

Erzurum Valiliği, uluslararası bir standart olan "ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi" aldı.

​​​​​​​Valilikten yapılan açıklamada, vatandaş memnuniyetine odaklanan ve kamu kurumlarının vatandaşların şikayetlerini etkili bir şekilde yönetmesini sağlayan uluslararası bir standart olan ISO 10002 Belgesi’ni almaya hak kazanıldığı belirtildi.