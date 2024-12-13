Bakan Tekin, Erzurumlu şehit Taha Nergiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Tekin, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ettiği şehidin babası Ahmet Nergiz'e, Palandöken Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 32 derslikli ilkokula şehidin adının verileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.