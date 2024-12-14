Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erzurum'da atlı cirit sporcuları Türk bayraklarıyla karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergahta kendisini karşılayan aileleri selamladı, çocuklara harçlık ve hediyeler verdi.

Sporcular, atlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna da eşlik etti.

Cirit atları ve Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan sporcular, ayrıca üzerinde "Size kulak vermeyenler, ne bilsin millete olan sevdanızı" yazılı pankart açtı.

AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, cirit kulüplerinin atlı sporcuları Türk bayraklarıyla karşıladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.