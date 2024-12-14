Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erzurum'da atlı cirit sporcuları Türk bayraklarıyla karşıladı

        AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, cirit kulüplerinin atlı sporcuları Türk bayraklarıyla karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 15:19 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erzurum'da atlı cirit sporcuları Türk bayraklarıyla karşıladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, cirit kulüplerinin atlı sporcuları Türk bayraklarıyla karşıladı.

        Kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a havalimanı yolundaki Erzurum Teknik Üniversitesi bölgesinde cirit kulüplerinin atlı sporcuları karşılama programı düzenledi.

        Cirit atları ve Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan sporcular, ayrıca üzerinde "Size kulak vermeyenler, ne bilsin millete olan sevdanızı" yazılı pankart açtı.

        Sporcular, atlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna da eşlik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergahta kendisini karşılayan aileleri selamladı, çocuklara harçlık ve hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        "Bizi engelleyemezler"
        "Bizi engelleyemezler"
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi

        Benzer Haberler

        Erzurum'da sağlık çalışanları, dondurucu soğukta Gazze için yürüdü
        Erzurum'da sağlık çalışanları, dondurucu soğukta Gazze için yürüdü
        Erzurum'da Valilik ile Atatürk Üniversitesi arasında stratejik işbirliği iç...
        Erzurum'da Valilik ile Atatürk Üniversitesi arasında stratejik işbirliği iç...
        Ardahan ve Kars'ta 173 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Ardahan ve Kars'ta 173 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum'da karda mahsur kalan kediyi polisler kurtardı
        Erzurum'da karda mahsur kalan kediyi polisler kurtardı
        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk etkili oluyor
        Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk etkili oluyor
        Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı
        Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı