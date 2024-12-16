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        Palandöken'in "minik kayakçıları" pistlerin tozunu attırıyor

        TALHA KOCA - Türkiye'nin en çok tercih edilen kış turizm rotalarından Palandöken Kayak Merkezi'nin "minik kayakçıları" pistlerin tozunu attırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:17 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:22
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        Palandöken'in "minik kayakçıları" pistlerin tozunu attırıyor
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        TALHA KOCA - Türkiye'nin en çok tercih edilen kış turizm rotalarından Palandöken Kayak Merkezi'nin "minik kayakçıları" pistlerin tozunu attırıyor.

        Kar kalınlığının 105 santimetreye ulaştığı kayak merkezi, yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

        Kış turizm merkezi, kayak ve snowboard yaparak, aileleriyle eğlence ve macera dolu vakit geçiren yüzlerce "minik kayakçıyı" da ağırlıyor.

        Hafta sonunun yanı sıra hafta içi de okul saatleri dışında merkeze gelen 6-10 yaş arasındaki minik kayakçılar, toplam 87 kilometre uzunluktaki 55 pistte kaymanın keyfini yaşıyor.

        Dayısıyla Palandöken'e kayak yapmaya gelen 8 yaşındaki Asmin Baki, AA muhabirine, merkezde eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

        Kayak yapmayı babasının öğrettiğini belirten Baki, "Palandöken'de kayak yapıyorum, çok eğlenceli. Kayak yapmayı çok seviyorum." dedi.

        - "Küçük yaşta kaydırdıkça profesyonelleşiyor"

        Asmin'in 57 yaşındaki dayısı Hakkı Aras da kayak merkezinde her yıl yeğeniyle kayak yaptıklarını, Asmin'in dik yokuşlardan bile rahatlıkla inebildiğini anlattı.

        "Tekrar çıkalım, dayıcım tekrar çıkalım bir daha kayalım" demesine dayanamayıp yeğenini sürekli zirveye kadar çıkardığını dile getiren Aras, "Asmin geleceğin kayakçısı olacak çünkü çok seviyor, diğer arkadaşlarına da tavsiye ediyor. Asmin bugün Palandöken'de kayak merkezinin tozunu attırdı. Asmin'i fırsat buldukça getirip kaydırıyoruz. Küçük yaşta kaydırdıkça burada profesyonelleşiyor." ifadelerini kullandı.

        Aras, Türkiye çapında çok sayıda Erzurumlu kayakçı bulunduğunu, Palandöken'deki tesislerin ise kalitesi ve güzelliğiyle dünya çapında yer aldığını kaydetti.

        Kayakçılardan 6 yaşındaki Araf Esni, kayak yaparken çok eğlendiğini söyledi.

        Buz pateni de yaptığını anlatan Esni, "Palandöken'de kaydım ve pistlerin tozunu attırdım. Eğleniyorum, çok güzel." dedi.

        - Baba oğul yarışıyorlar

        Araf'ın babası Resul Esni ise fırsat buldukça 2 küçük oğlu Araf ve Asaf'ı alarak Palandöken'e çıktığından bahsetti.

        Kayağa ve Palandöken'e aşık bir aile olduklarını vurgulayan Esni, şunları kaydetti:

        "Pistler çok güzel. Çocuklarıma da öğretiyorum, onlarla kayıyoruz, eğleniyoruz ve tatilimizin doya doya tadını çıkarıyoruz. Oğlum 6 yaşında buz pateni yapıyor hem de kayakçı. Boş zamanlarımızda onu Palandöken'e kayağa getiriyorum. 2 oğlumla Palandöken'e geldik, çok güzel kayıyoruz. Baba ve oğullar olarak kendimize rakip arıyoruz. Birbirimizle de yarışıyoruz ama Araf'ı geçemiyorum, zorlanıyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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