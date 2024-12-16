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        Erzurum'da maden ocaklarında hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Olur ilçesinde, kullanılmayan maden ocaklarından elektrik malzemesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:24
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        Erzurum'da maden ocaklarında hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Erzurum'un Olur ilçesinde, kullanılmayan maden ocaklarından elektrik malzemesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Olur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilbağlar Mahallesi'nde kullanılmayan maden ocaklarından elektrik malzemesi çalındığı bilgisi üzerine şüpheli bir aracı takibe aldı.

        "Dur" ihtarına uymayarak kaçan ve yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen 183 metre bakır kablo ile muhtelif malzemelere el konuldu.

        Ekipler, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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