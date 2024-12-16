Erzurum'da maden ocaklarında hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan ve yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen 183 metre bakır kablo ile muhtelif malzemelere el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Olur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilbağlar Mahallesi'nde kullanılmayan maden ocaklarından elektrik malzemesi çalındığı bilgisi üzerine şüpheli bir aracı takibe aldı.

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