Doğu Anadolu'daki 5 ilde soğuk havanın etkisiyle buzlanmalar oluştu

Nehir ve derelerin buzla kaplandığı kentte, iş yeri ve araç camları buz tuttu.

Bazı vatandaşlar battaniye ve brandalarla araçlarını örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Tunceli'de ise soğuk havanın etkisiyle ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Göle ilçesinde ise gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 21 derece kaydedildi.

Vatandaşlar soğuklardan korumak için araçlarının üzerini halı ve brandalarla örttü.

Yüksek noktalarda kar ve tipinin etkili olduğu kentte, şehir merkezinde ise buzlanma oluştu.

Tarihi Lalapaşa Camisi'nin şadırvanı buzla kaplandı, vatandaşlar kuşlar için bazı noktalara yem bıraktı.

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