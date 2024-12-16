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        Doğu Anadolu'daki 5 ilde soğuk havanın etkisiyle buzlanmalar oluştu

        Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Tunceli'de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:23
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        Doğu Anadolu'daki 5 ilde soğuk havanın etkisiyle buzlanmalar oluştu
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        Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Tunceli'de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Erzurum'da, araç camları buzla kaplandı, çatılarda sarkıtlar oluştu.

        Tarihi Lalapaşa Camisi'nin şadırvanı buzla kaplandı, vatandaşlar kuşlar için bazı noktalara yem bıraktı.

        Ayrıca sabah iş yerlerine giden vatandaşlar, soğuklardan sıkı giyinerek korunmaya çalıştı.

        - Ardahan'da buzlanma oluştu

        Ardahan'da termometreler gece sıfırın altında 17 dereceyi gösterdi.

        Yüksek noktalarda kar ve tipinin etkili olduğu kentte, şehir merkezinde ise buzlanma oluştu.

        Vatandaşlar soğuklardan korumak için araçlarının üzerini halı ve brandalarla örttü.

        Göle ilçesinde ise gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 21 derece kaydedildi.

        - Kars'ta akarsular ve göletler dondu

        Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Sıcaklığın gece sıfırın altında 15'e düştüğü kentte, akarsular, göletler buzla kaplandı.

        Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

        - Tunceli'de ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu

        Tunceli'de ise soğuk havanın etkisiyle ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluştu.

        Bazı vatandaşlar battaniye ve brandalarla araçlarını örterek soğuktan korumaya çalıştı.

        Termometrelerin gece sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği kentte, dereler kısmen buz tuttu.

        - Ağrı'da nehir ve dereler buzla kaplandı

        Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkisini devam ettiriyor.

        Nehir ve derelerin buzla kaplandığı kentte, iş yeri ve araç camları buz tuttu.

        Kentte gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece ölçüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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