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        Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

        Erzurum'da bir çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 23:53 Güncelleme: 17.12.2024 - 00:02
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        Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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        Erzurum'da bir çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir çay ocağının kapısına gelen şüpheli İ.Y, burada montunda sakladığı pompalı tüfekle bir süre içerideki husumetlisini gözetledi.

        Daha sonra kapıyı açıp montundan çıkardığı pompalı tüfekle içeri ateş eden İ.Y, husumetlisi İ.E.M'yi ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

        Çevredekilerin yardımıyla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan İ.E.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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