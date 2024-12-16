Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Daha sonra kapıyı açıp montundan çıkardığı pompalı tüfekle içeri ateş eden İ.Y, husumetlisi İ.E.M'yi ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir çay ocağının kapısına gelen şüpheli İ.Y, burada montunda sakladığı pompalı tüfekle bir süre içerideki husumetlisini gözetledi.

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