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        Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 09:47 Güncelleme: 18.12.2024 - 09:47
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        Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Erzurum'un kırsalında etkili olan kar ve tipi nedeniyle 10 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için kırsalda karla mücadele çalışması başlattı.

        Ardahan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 4, Posof'ta 1, Çıldır'da 2 ve Göle ilçesinde de 10 olmak üzere 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Özel idare ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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