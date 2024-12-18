Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 4, Posof'ta 1, Çıldır'da 2 ve Göle ilçesinde de 10 olmak üzere 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Ardahan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Erzurum'un kırsalında etkili olan kar ve tipi nedeniyle 10 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

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