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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 17:36 Güncelleme: 18.12.2024 - 18:12
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:ErzurumKazım Karabekir

        Hakemler: Ali Yılmaz, Hüsnü Emre Çelimli, Rıdvan Çevik

        Erzurumspor FK: Kağan Moradaoğlu, Salih Sarıkaya, Ömer Arda Kara (Dk. 83 Abdullah Eren Koç), Yakup Kırtay, Cengizhan Bayrak, Muhammet Taha Ağdağ, Özgür Sert (Dk. 83 Emirhan Uçan), Mustafa Fettahoğlu, Süleyman Enes Karakaş (Dk. 89 Batuhan Artarslan), Tasev (Dk. 74 Eren Büyükdere), Furkan Özhan (Dk. 74 Yunus Emre Kızılcım)

        Sakaryaspor: Yavuz Selim Tantan, Tunahan Erata (Dk. 85 Batuhan Bel), Cem Berge, Kazım Efe Yılmazer, Özgür Çoban, Yusuf Sefa Karakuzu, Mehmet Olçay (Dk. 59 Ozan Işık), Baran Acet (Dk. 67 Selim Kütük), Demirhan Yılmaz, Miraç Ertuğrul Bingöl (Dk. 46 Efe Ali İmat), Kerem Yusuf Aydın (Dk. 59 Erdem Dağlı)

        Goller: Dk. 40 Tasev (Penaltıdan), Dk. 69 Cengizhan Bayrak (Erzurumspor)

        Kırmızı Kart: Dk. 88 Demirhan Yılmaz (Sakaryaspor)

        ERZURUM

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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