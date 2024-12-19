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        Erzurum'da "İleri Mikroskop Teknikleri Çalıştayı" düzenlendi

        Erzurum'da, mikroskop teknolojilerindeki güncel gelişmeleri hem teorik bilgiler hem de uygulamalı atölyelerle aktarma fırsatı sunulan "İleri Mikroskop Teknikleri Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:09 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:25
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        Erzurum'da "İleri Mikroskop Teknikleri Çalıştayı" düzenlendi
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        Erzurum'da, mikroskop teknolojilerindeki güncel gelişmeleri hem teorik bilgiler hem de uygulamalı atölyelerle aktarma fırsatı sunulan "İleri Mikroskop Teknikleri Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, çalıştay, Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi, Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM) ve ZEISS iş birliğiyle düzenlendi.

        Bilim dünyasında mikroskop tekniklerinin önemini ve bu alandaki en son teknolojik gelişmeleri araştırmacılar ve öğrencilerle buluşturmayı amaçlayan çalıştay, iki gün boyunca teorik ve uygulamalı oturumlara ev sahipliği yaptı.

        Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'nde düzenlenen ilk gün etkinliklerinde Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Türkez, DAYTAM Müdürü Doç. Dr. Bilal Nişancı ve Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi Müdürü Prof. Dr. Levent Gültekin konuşma yaptı.

        Prof. Dr. Gültekin, "Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Müzesi, Taksonomide Dijital Uygulamalar" başlıklı sunumunda biyolojik çeşitlilik çalışmalarında dijital teknolojilerin kullanımıyla ilgili bilgi verdi.

        ZEISS firmasından Mohsen Samadi Khoshkhoo ise X-ray mikroskobisinin araştırmalara sunduğu yenilikleri ve laboratuvar uygulamalarını anlattı.

        İlk günü Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'ndeki gezi ve dijital fotoğraflama uygulamalarıyla sona eren çalıştayın ikinci günü, teknoloji ve uygulama odaklı atölyelerle devam etti.

        Bilgilendirici sunumların ardından, uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirildiği çalıştay, atölye çalışmaları ve soru-cevap oturumlarıyla son buldu.

        "İleri Mikroskop Teknikleri Çalıştayı", katılımcılara mikroskop teknolojilerindeki en güncel gelişmeleri hem teorik bilgilerle hem de uygulamalı atölyelerle aktarma fırsatı sundu.

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