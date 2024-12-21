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        Palandöken Dağı'nda çığdan yaralı kurtulan sporcular olayı anlattı

        Erzurum'un Palandöken Dağı'nda çığdan yaralı kurtulan Judo Milli Takımı sporcuları, olay anını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 14:09 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:14
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        Palandöken Dağı'nda çığdan yaralı kurtulan sporcular olayı anlattı
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        Erzurum'un Palandöken Dağı'nda çığdan yaralı kurtulan Judo Milli Takımı sporcuları, olay anını anlattı.

        Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu yaralanan, 3'ü Erzurum Şehir Hastanesi, 2'si de Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Judo Milli Takımı'ndan sporcuların tedavisi sürüyor.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaralıları ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Şehir Hastanesinde tedavisi süren sporcu Ali Bozkurt, önceden de bölgeye çıktıklarını belirterek, "Dağa çıktığımızda kar sertleşmişti, aslında geri dönecektik ama bir anda çatladı ve üstümüze büyük kar kütlesi geldi. Sonra kar altında kaldık sadece boynum dışarıdaydı. Gelen karla yaklaşık 400,500 metre sürüklendik." dedi.

        Bozkurt, yanındaki arkadaşlarının da boynuna kadar, bir arkadaşının ise tamamen kar altında kaldığını ifade ederek, sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

        Yaralı sporculardan Hilmi Mucik de 4-5 kişinin önden dağa doğru tırmandığını, kendisinin de arkadaşlarının 5-10 metre arkasında bulunduğunu belirterek, şunları anlattı:

        "Kar sertleşmişti, yukarıdan bir bağırma sesi geldi, dağdaki bütün karlar aşağı geldi. Arkadaşlarıma seslendim ve karla 400-500 metre sürüklendik. Sadece kafam dışarıdaydı, yardım edip beni ve arkamdaki arkadaşları çıkardılar. AFAD geldi, 10 dakika kadar karın içinde durduk, gelen yardımla kardan çıkarıldık. Ama diğer arkadaşı zor bulduk, karın bayağı altındaydı makinelerle buldular."

        Yaralılardan Berkay Aydın da olayın gözünün önünden hiç gitmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "5 kişi arka arkaya dağa çıkıyorduk, çığa yakalandık ve çığla aşağıya doğru yuvarlandık. Arkadaşlarımız 4 kişiyi çıkardı, bir kişiyi aradık bulamadık, sonra jandarma ve AFAD geldi. Bu dağa daha önceden yine çıkmıştık ilk defa böyle bir şey yaşadım. Spor yapmak için çıktık, dağ yürüyüşü yapıyorduk."

        - "Yaralılarımızı gün içinde taburcu edeceğiz"

        Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör ise Erzurum'a ve spor camiasına geçmiş olsun dileğine bulundu.

        Olaya hızla müdahale eden AFAD, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine minnettar olduklarını belirten Tör, "Hastanemize getirilen 3 yaralının büyük sıkıntıları yok, soğuk teması nedeniyle ısınma problemleri vardı müdahale ettik, kırıkları yok. Bir arkadaşımızın dişinde kırılma mevcut. Yaralılarımızı gün içinde taburcu edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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