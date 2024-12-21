Palandöken Dağı'nda çığdan yaralı kurtulan sporcular olayı anlattı

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda çığdan yaralı kurtulan Judo Milli Takımı sporcuları, olay anını anlattı.

Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu yaralanan, 3'ü Erzurum Şehir Hastanesi, 2'si de Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Judo Milli Takımı'ndan sporcuların tedavisi sürüyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaralıları ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Şehir Hastanesinde tedavisi süren sporcu Ali Bozkurt, önceden de bölgeye çıktıklarını belirterek, "Dağa çıktığımızda kar sertleşmişti, aslında geri dönecektik ama bir anda çatladı ve üstümüze büyük kar kütlesi geldi. Sonra kar altında kaldık sadece boynum dışarıdaydı. Gelen karla yaklaşık 400,500 metre sürüklendik." dedi.

Bozkurt, yanındaki arkadaşlarının da boynuna kadar, bir arkadaşının ise tamamen kar altında kaldığını ifade ederek, sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.