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        Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düşmesine ilişkin, "Olayla ilgili adli soruşturma şu anda başlamış durumda. Onun dışında biz de idari yönden de bir soruşturma yürüteceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 15:32 Güncelleme: 21.12.2024 - 15:32
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        Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düşmesine ilişkin, "Olayla ilgili adli soruşturma şu anda başlamış durumda. Onun dışında biz de idari yönden de bir soruşturma yürüteceğiz." dedi.

        Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki çığ bölgesinde yaptığı açıklamada, olayın ardından hastanelere giderek yaralıları ziyaret ettiğini ve sağlık durumları hakkında bilgi aldığını söyledi.

        Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki yaralıların sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin başhekimden bilgi aldığını dile getiren Çiftçi, daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne giderek Emre Yazgan'ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü, doktorların bütün tıbbi imkanları kullandığına dair bilgi aldığını belirtti.

        "14.30 itibarıyla Emre Yazgan kardeşimizin vefat ettiğini maalesef üzülerek paylaşmak durumundayım." diyen Çiftçi, Emre'nin ikiz kardeşinin durumunun gayet iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntı ve problem bulunmadığını belirtti.

        Emre Yazgan'a, Allah'tan rahmet, ailesine ve spor camiasına başsağlığı dileyen Çiftçi, şöyle devam etti:

        "Sporcuların antrenörlerini de ziyaret ettim. Kendisinden aldığım bilgiye göre sporcularımızın 4 gündür burada kampta olduklarını, bir haftada daha burada kamp yapacaklarını ifade ettiler. Eğer bu elim hadise olmasaydı önümüzdeki hafta sonuna kadar da burada kamplarına devam edeceklerdi. Ben rotayı ne şekilde belirlediklerini de kendilerine sordum. Kendileri bana, 'Biz 4-5 senedir zaten bu bölgeyi tanıyor biliyoruz. Önceki senelerde de bu bölgede kondisyon amaçlı yürüyüşlerimiz, kamplarımız oldu. Dolayısıyla bölgeyi de tanıdığımız ve bildiğimiz için herhangi bir yerden bilgi almaya da gerek duymadık.' şeklinde bilgi ifade ettiler."

        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün bölgeyle ilgili don, buzlanma, dik ve yamaçlı yerlerde de çığ tehlikesinden bahseden bir paylaşımının bulunduğunu dile getiren Çiftçi, "Demek ki sporcularımızın haberi olmadıkları için böyle bir hadisenin vuku bulduğunu, zuhur ettiğini düşünüyoruz. Ben tekrar bu müessif hadiseden dolayı tüm milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Olayla ilgili adli soruşturma şu anda başlamış durumda"

        Olaya ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Olayla ilgili adli soruşturma şu anda başlamış durumda. Onun dışında biz de idari yönden de bir soruşturma yürüteceğiz. Olayın hadisesinin olduğu yer kayak merkezine bir kilometre mesafede bir yerde, arkamızdaki alan Sultansekisi diye tabir ettiğimiz yer. Dolayısıyla şu anda kayak merkezimiz bu olaydan etkilenmiş durumda değil. Onun için zaten şu anda tüm pistlerimiz kayakseverler tarafından kullanılıyor. Onlar kayaklarını yapmaya devam ediyorlar. Kayak merkezimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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