Stat:ErzurumKazım Karabekir
Hakemler: Sarper Barış Saka, Yusuf Susuz, Emre Doğu
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Gökhan Akkan, Sefa Akgün, Mamba (Dk. 83 Koray Kılınç), Gıorbelidze, Roshı, Azubuıke, Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp (Dk. 38 Furkan Özhan), Teklıc
Sakaryaspor: Szumsk, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Fernando (Dk. 81 Muhammed Ertürk), Aabıd (Dk. 81 Murat Cem Akpınar), Mustafa Pektemek (Dk. 90 Saint Louis), Oğuzhan Çapar, Cebrail Karayel, Totre, Mamadou (Dk. 69 Volkan Egri), Sımon
Sarı kartlar: Dk. 41. Streli Mamba, (Erzurumspor FK) , Dk. 68 Simon (Sakaryaspor)
ERZURUM
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.