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        Palandöken Dağı'ndaki çığdan yaralı kurtulan 4 sporcu taburcu edildi

        Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığdan yaralı kurtulan Judo Milli Takımı sporcuları, tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 20:51 Güncelleme: 21.12.2024 - 20:51
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        Palandöken Dağı'ndaki çığdan yaralı kurtulan 4 sporcu taburcu edildi
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        Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığdan yaralı kurtulan Judo Milli Takımı sporcuları, tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.

        Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Kocaeli Judo Milli Takımı sporcularının kondisyon depolamak için Palandöken Dağı'nın Sultan Sekisi mevkisinde yaptıkları yürüyüş sırasında meydana gelen çığ sonucu yaralanan ve Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sporcuların tedavileri tamamladı.

        Sporculardan Ali Bozkurt, Hilmi Mucik, Berkay Aydın ve Yunus Yazgan, hastanelerdeki son kontrollerinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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