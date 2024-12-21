Palandöken Dağı'ndaki çığdan yaralı kurtulan 4 sporcu taburcu edildi

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Kocaeli Judo Milli Takımı sporcularının kondisyon depolamak için Palandöken Dağı'nın Sultan Sekisi mevkisinde yaptıkları yürüyüş sırasında meydana gelen çığ sonucu yaralanan ve Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sporcuların tedavileri tamamladı.

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