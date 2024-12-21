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        Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden judocunun cenazesi İstanbul'a gönderildi

        Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın cenazesi uçakla İstanbul'a gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 22:33 Güncelleme: 21.12.2024 - 22:33
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        Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden judocunun cenazesi İstanbul'a gönderildi
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        Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden milli sporcu Emre Yazgan'ın cenazesi uçakla İstanbul'a gönderildi.

        Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Kocaeli Judo Milli Takımı sporcularının kondisyon depolamak için Palandöken Dağı'nın Sultan Sekisi mevkisinde yaptıkları yürüyüş sırasında meydana gelen çığ sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.

        Buradaki işlemlerin ardından Erzurum Havalimanı'na götürülen Yazgan'ın cenazesi uçakla İstanbul'a gönderildi; cenazenin oradan da Kocaeli'ye götürüleceği belirtildi.

        Milli sporcunun cenazesini, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, eski Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve antrenörler uğurladı.

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