Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, çığda ikizini kaybeden milli judocuya taziye ziyareti

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Kocaeli Judo Milli Takımı sporcularının kondisyon depolamak için Palandöken Dağı'nın Sultan Sekisi mevkisinde yaptıkları yürüyüş sırasında meydana gelen çığ sonucu milli judocu Emre Yazgan hayatını kaybetmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sekmen, "Ay yıldızlı bayrağımız altında ülkemize sayısız madalya kazandıran Emre Yazgan kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve spor camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

Sekmen, olayda yaralı kurtulan ve ikiz kardeşi Emre Yazgan'ı kaybeden Yunus Yazgan'a taziyelerini ileterek teselli etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, kentteki kampı sonlandıran ve Erzurum Havalimanı'na geçen Judo Milli Takımı’nı ziyaret etti.

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