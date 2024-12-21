Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, çığda ikizini kaybeden milli judocuya taziye ziyareti

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden Emre Yazgan'ın ikiz kardeşi Yunus Yazgan'a taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 23:31 Güncelleme: 21.12.2024 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, çığda ikizini kaybeden milli judocuya taziye ziyareti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybeden Emre Yazgan'ın ikiz kardeşi Yunus Yazgan'a taziye ziyaretinde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, kentteki kampı sonlandıran ve Erzurum Havalimanı'na geçen Judo Milli Takımı’nı ziyaret etti.

        Sekmen, olayda yaralı kurtulan ve ikiz kardeşi Emre Yazgan'ı kaybeden Yunus Yazgan'a taziyelerini ileterek teselli etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sekmen, "Ay yıldızlı bayrağımız altında ülkemize sayısız madalya kazandıran Emre Yazgan kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve spor camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

        Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Kocaeli Judo Milli Takımı sporcularının kondisyon depolamak için Palandöken Dağı'nın Sultan Sekisi mevkisinde yaptıkları yürüyüş sırasında meydana gelen çığ sonucu milli judocu Emre Yazgan hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arnavutluk TikTok'u yasakladı
        Arnavutluk TikTok'u yasakladı
        'Beni döv' diye polise yalvardı!
        'Beni döv' diye polise yalvardı!
        Antalya'da sağanak
        Antalya'da sağanak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        J. Mearsheimer: Donald Trump savaşı bitiremez
        J. Mearsheimer: Donald Trump savaşı bitiremez
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        Almanya'da seçim anketi sonuçları
        Almanya'da seçim anketi sonuçları
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Takım arkadaşıyla aldatıldı iddiası
        Takım arkadaşıyla aldatıldı iddiası
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları

        Benzer Haberler

        Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 ölü,...
        Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 ölü,...
        Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden judocunun cenazesi İstanbu...
        Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden judocunun cenazesi İstanbu...
        Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 ölü,...
        Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 ölü,...
        Öz Sağlık-İş Sendikası Erzurum 2 No'lu Şube Başkanlığına Oktay Bağaçlı seçi...
        Öz Sağlık-İş Sendikası Erzurum 2 No'lu Şube Başkanlığına Oktay Bağaçlı seçi...
        Palandöken Dağı'ndaki çığdan yaralı kurtulan 4 sporcu taburcu edildi
        Palandöken Dağı'ndaki çığdan yaralı kurtulan 4 sporcu taburcu edildi
        Erzurumspor FK - Sakaryaspor maçının ardından
        Erzurumspor FK - Sakaryaspor maçının ardından