Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ÇKS başvurularının 31 Aralık'a kadar yapılması uyarısı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, 2025 üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının, 31 Aralık'a kadar yaptırılması gerektiğini bildirdi.

Kenger, yazılı açıklamasında, kentte 39 bin bitkisel üretim ve 42 bin hayvancılık işletmesi olduğunu belirterek, bitkisel üretimde tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik olarak çiftçilere ait tarımsal faaliyetlerin kayıt altına alınması için kurulan ÇKS'nin, Bakanlık ve çiftçiler için önemli bir yapı olduğunu ifade etti.

ÇKS başvurularının 31 Aralık'a kadar yaptırılması gerektiğini hatırlatan Kenger, şunları kaydetti: "Önceki yıllarda ÇKS başvurusu olan çiftçiler e-Devlet uygulaması üzerinden başvurularını güncelleyebiliyor. Ancak e-Devlet üzerinden yapılan işlemlerde çiftçilerimizin işlemleri tamamlamadan yarıda bırakabilir buna dikkat etmelidir. Konuyla ilgili kurumumuz sosyal medya hesapları üzerinden videolu bilgilendirmeleri paylaşıyoruz. Ayrıca il, ilçe müdürlüklerimiz bilgi alabilirler. ÇKS için ilk kez başvuru yapacak ya da daha önce başvurusu bulunup da arazi bilgilerinde değişiklik olan çiftçilerin başvurularını ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapmaları gerekiyor."