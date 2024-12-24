Erzurum'da üzerine buz kütlesi düşen genç ağır yaralandı
Erzurum'da üzerine buz kütlesi düşen genç ağır yaralandı.
Erzurum'da üzerine buz kütlesi düşen genç ağır yaralandı.
Lalapaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde A.T.A'nın (22) üzerine bir binanın çatısından buz kütleleri düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralanan genç, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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