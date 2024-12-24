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        Erzurum'da üzerine buz kütlesi düşen genç ağır yaralandı

        Erzurum'da üzerine buz kütlesi düşen genç ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:13 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:13
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        Erzurum'da üzerine buz kütlesi düşen genç ağır yaralandı
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        Erzurum'da üzerine buz kütlesi düşen genç ağır yaralandı.

        Lalapaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde A.T.A'nın (22) üzerine bir binanın çatısından buz kütleleri düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda ağır yaralanan genç, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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