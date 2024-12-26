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        Erzurum'da jandarmanın bitkin halde bulduğu kartal koruma altına alındı

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kartal, bakım ve tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 16:20 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:27
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        Erzurum'da jandarmanın bitkin halde bulduğu kartal koruma altına alındı
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        Erzurum'un Karayazı ilçesinde jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kartal, bakım ve tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Tosunlu Mahallesi'nde devriye görevi esnasında bitkin halde kartal buldu.

        Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından koruma altına alınan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Kartal, burada yapılan bakım ve tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

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