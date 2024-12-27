Erzurum'da 300 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Bu kapsamda çeşitli adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 300 gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ortak çalışma yaptı.

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