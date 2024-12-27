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        Erzurum'da 300 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde, jandarma ekiplerince 300 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 17:57 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:58
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        Erzurum'da 300 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi
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        Erzurum'un Hınıs ilçesinde, jandarma ekiplerince 300 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ortak çalışma yaptı.

        Bu kapsamda çeşitli adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 300 gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.

        Olayın şüphelisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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