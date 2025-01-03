Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars gece buz kesti

Kentteki Murat Nehri ile dereler de buzla kaplandı.

Ağaçların kırağı tuttuğu kentte, iş yeri ve araba camları buz tuttu, vatandaşlar araçlarını branda ve battaniyelerle örttü.

Bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerini branda ve battaniyelerle örttü.

Sarıkamış ilçesinde de dondurucu soğukların etkisiyle iş yeri ve araçların camları buz tuttu.

Kentte ağaç ve bitkiler de kırağı tuttu.

Cadde ve sokaklarda buzlanmaların oluştuğu kentte, iş yeri ve araç camları buzla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye'de gece en düşük sıcaklık ise eksi 28 ile Tekman ilçesinde kaydedildi.

Kentte kaldırımlar ve cami bahçelerindeki şadırvanlar buz tuttu, sis etkili oldu.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuklar etkili oldu.

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