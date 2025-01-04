AK Parti'li Usta, Erzurum'da partisinin Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, partisiyle beraber bu ülkede çok şeyin değiştiğini belirterek, "Bugün ister başı örtülü, ister açık olsun kadınlar, her istediği makamda, mevkide, görevde ve sorumlulukta bulunabiliyorlar. Öğretmenimiz, mühendisimiz, doktorumuz, polisimiz, askerimiz de var. Bunlar Türkiye için büyük hayaldi." dedi.

Usta, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Erzurum Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinde teşkilatların kongreler gereği ayakta, büyük coşku ve heyecan içinde olduğunu söyledi.

Teşkilatların önemine işaret eden Usta, "Bugün Türkiye'de yeni Türkiye varsa, AK Parti'yle birlikte yeni şeyler yapıldıysa, bunun mimarları bu salondadır. Kadınlar, gençler, bu insanlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızı, Genel Başkanımızı güçlü kılan en önemli kuvvet, milletinden aldığı güçtür. Milletin gücünü de gösteren bu teşkilatlardır. İşte o yüzden teşkilatlarımız çok önemli ve kıymetlidir." diye konuştu.

Kadınların siyasette bu kadar önde ve aktif olmasında Emine Erdoğan isminin özellikle hatırlanması gerektiğini vurgulayan Usta, "İşte bize en büyük gücü veren, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza en büyük gücü veren bir isim de Sayın Emine Erdoğan hanımefendidir. Bu ülkede kadınlarla ilgili değişim, dönüşüm yaşandıysa, bunu başaran bu teşkilatlardaki kadınlarımızdır." ifadesini kullandı.

Leyla Şahin Usta, sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti'yle beraber bu ülkede çok şey değişti. Bugün ister başı örtülü, ister açık olsun kadınlar, her istediği makamda, mevkide, görevde ve sorumlulukta bulunabiliyorlar. Öğretmenimiz, mühendisimiz, doktorumuz, polisimiz, askerimiz de var. Bunlar Türkiye için büyük hayaldi. 1999 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine üniversiteden atılan bir öğrenci olarak hakkımı aramak için başvuru yaptım. Dönemin Türkiye'sinin savunmasını yapan Rıza Türmen, CHP'den sonra milletvekili yapıldı. O, 'Laikliğe aykırıdır.' diyerek, bir görüş vererek hakkımızın yenmesi noktasında büyük çaba ve emek gösterdi. Tarih bunu not edecektir. Aradan yıllar geçti. Türkiye'de belki üniversitede okumak hayal ve imkansız gibi görülürken, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve ferasetinde başörtülü kadınlar da 'Artık milletvekili adayı olmalıdır ve olabilmelidir.' diyerek önümüzü açtığı günde ben de bir milletvekili adayı oldum."

- "Aynı heyecanımızla ve aşkımızla çalışmaya devam edeceğiz" Eğitimde Maarif Modeli'ne önem verdiğini dile getiren Usta, şunları kaydetti: "Bu politikadan dolayı artık Türkiye'de de gençlerimizin ve çocuklarımızın yetişmesinde büyük ve önemli adımın atıldığını ve buradan da büyük başarıyla çıkacağımıza canıgönülden inanıyoruz. Neden Maarif Modeli diyoruz? Neden çocuklarımız, gençlerimiz, aile diyoruz? Hepimiz çok iyi farkındayız. Artan ırkçılık, faşizm var. Çocuklarımızı ve geleceğimizi bozmaya çalışan bir LGBT lobisi var. Bunların hepsine karşı dimdik mücadele etmek için kararlıyız, ayaktayız. İşte onun için aile, gençlik diyoruz, not için Maarif Modeli diyoruz. Birileri bu lobilere, ırkçılara engel olduğumuz için bizi eleştirecektir, bize karalama kampanyaları yapacaktır ama hiçbirini önemsemiyoruz. Biz bu ülke için, dünya için iyi ve doğru şeyler yapıyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzdeki süreçte Türkiye Yüzyılı'nı görüyor ve yaşıyoruz.