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        Erzurum'da jandarmanın çalışmasıyla yasa dışı 376 internet adresine erişim engellendi

        Erzurum'da jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirdiği yasa dışı bahis ve kumar içerikli 376 internet adresine erişim engeli getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:02 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:02
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        Erzurum'da jandarmanın çalışmasıyla yasa dışı 376 internet adresine erişim engellendi
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        Erzurum'da jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirdiği yasa dışı bahis ve kumar içerikli 376 internet adresine erişim engeli getirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralık ayında açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında sosyal medya/URL adresleri üzerinde çalışma yaptı.

        Çalışma neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar içerikli 376 internet adresi hakkında BTK'ye bildirimde bulunularak erişimin engellenmesi sağlandı.

        Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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