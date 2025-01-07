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        Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta yoğun kırağı ve buzlanma oluştu

        Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yoğun kırağı ve buzlanma oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:34 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:34
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        Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta yoğun kırağı ve buzlanma oluştu
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        Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yoğun kırağı ve buzlanma oluştu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Erzurum'da, çeşmeler ve araç camları buz tuttu.

        Kentte soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda kırağı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        - Ardahan

        Ardahan'da da dondurucu soğuk günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20'ye kadar düştüğü şehirde, soğuk hava nedeniyle yoğun kırağı ve buzlanma oluştu, bazı vatandaşların ise saçları buz tuttu.

        Göle ilçesinde de soğuk hava etkili oldu.

        - Ağrı

        Ağrı'da da kar yerini soğuklara bıraktı.

        Vatandaşlar soğuk havaya karşı araçlarını battaniyelerle örttü.

        Hamur ilçesinde karla kaplı araziler dronla görüntülendi.

        - Kars

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16,5 dereceye düştüğü Kars'ta, bitkiler ve ağaçlara kırağı düştü.

        Kars Kalesi eteklerindeki Dereiçi mevkisinde ağaçlarda oluşan kırağı dronla görüntülendi, ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

        Sarıkamış ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye düştü.

        Dondurucu soğuğun etkisiyle bina çatıları ile ağaçlarda buz sarkıtları oluştu, bitkilerde kırağı oluştu, camlar buz tuttu.

        Acısu Deresi'nin tamamen donduğu ilçede, yol kenarlarındaki çeşmeler de buz tuttu.

        Vatandaşlardan Hakan Ögel, havaların aşırı soğuduğunu belirterek, "Kar yağmadığı için havalar çok soğuk, geceleri hava sıcaklığı eksi 18 derecelere düşüyor, arabalar zor çalışıyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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