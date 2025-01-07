Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta yoğun kırağı ve buzlanma oluştu

Vatandaşlardan Hakan Ögel, havaların aşırı soğuduğunu belirterek, "Kar yağmadığı için havalar çok soğuk, geceleri hava sıcaklığı eksi 18 derecelere düşüyor, arabalar zor çalışıyor." ifadesini kullandı.

Göle ilçesinde de soğuk hava etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20'ye kadar düştüğü şehirde, soğuk hava nedeniyle yoğun kırağı ve buzlanma oluştu, bazı vatandaşların ise saçları buz tuttu.

Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yoğun kırağı ve buzlanma oluştu.

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