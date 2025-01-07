Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        50 metrekare atölyedeki tespih üretimi 500 metrekarelik imalathaneye taşındı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 30 yıl boyunca 50 metrekarelik atölyede Oltu taşından ata mesleği tespihçilik yapan İhsan Çelik, devlet desteğiyle kurduğu imalathanede ürettiği takı ve hediyelik eşyaları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        50 metrekare atölyedeki tespih üretimi 500 metrekarelik imalathaneye taşındı
        ABONE OL

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 30 yıl boyunca 50 metrekarelik atölyede Oltu taşından ata mesleği tespihçilik yapan İhsan Çelik, devlet desteğiyle kurduğu imalathanede ürettiği takı ve hediyelik eşyaları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

        Oltu'da 30 yıl önce babasından devraldığı 50 metrekarelik atölyede tespih üreten 50 yaşındaki 2 çocuk babası Çelik, 2 yıl önce hazırladığı projeyle, Avrupa Birliğince finanse edilen ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD Programı'na başvurdu.

        Müracaatı kabul edilen Çelik, yaklaşık 84 bin avro hibe destekle geçen yıl Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde 500 metrekarelik alanda imalathane kurdu.

        İşletmesinde kentin coğrafi işaretli olan ve yörede "siyah altın" olarak da adlandırılan Oltu taşından ve yöreden çıkarılan değerli taşlardan tespih, takı ve hediyelik eşyalar üreten Çelik, 60 kişiye de istihdam sağlıyor.

        - "Bölgede çıkan diğer taşları da işlemeye başladık"

        Girişimci İhsan Çelik, AA muhabirine, babasından devraldığı işi yıllarca 50 metrekarelik atölyede sürdürdüğünü söyledi.

        Devlet desteğiyle imalathane kurup kurumsal yapıya geçtiğini ifade eden Çelik, "Sadece Oltu taşından değil bölgede çıkan diğer taşları da işlemeye başladık. Bölgede Oltu taşının yanı sıra dünya pazarında yeri olan ve çok beğenilen opal, oniks, obsidyen ve krizopras gibi değerli taşları Oltu taşı pazarına katmayı planladık." dedi.

        Çelik, Oltu taşı, diğer taşlar ve geri dönüşüm atıklarından ürünler elde edilecek şekilde 500 metrekarelik alanda planlandıkları imalathane, kadın ve erkek atölyelerinin yanı sıra teşhir salonu ve Ar-Ge bölümünün bulunduğunu anlattı.

        Desteklerinden dolayı TKDK Erzurum yetkililerine teşekkür eden Çelik, şöyle konuştu:

        "Bu taşların toprağın altında kimseye faydası yok, çıkarır yaparsak çok sayıda insan ekmek kazanacak. Oltu taşının yanına birkaç taş ekleyerek bu işi zenginleştirdik. Önceden 50 metrekarede yıllarca çalıştık, bazen yer olmadığı için makineleri kaldırır öyle çalışırdık ama çok şükür devlet desteği insanların önünü açıyor. Özelikle doğuda böyle bir taş havzasında, mili taşımız olan Oltu taşının yanına diğer taşları da eklememiz bize önemli imkan sağladı."

        - "E-satış çalışmaları tamamlandığında dünyaya açılacağız"

        Tesiste 20 kişinin çalıştığını, ev kadınlarından 40 kişiye de el işçiliği karşılığında ücret verdiklerini anlatan Çelik, tam kapasiteyle çalışmaya başladığında sadece işletmede 50 kişinin istihdam edileceğini dile getirdi.

        Çelik, yurt dışı fuarlarına gidip taş atölyelerini yerinde görüp imalathane projesini öyle hayata geçirdiğini ifade ederek, "Hayalim devlet desteğiyle gerçekleşti. Üretimimiz tamamen el emeği göz nuru, pazar sorunumuz yok. Türkiye genelinde toptan satışımız oluyor. Yurt dışına yönelik pazar ve e-satış çalışmaları tamamlandığında dünyaya açılacağız." diye konuştu.

        Çalışanlardan Tuba Açıkgöz de tesisin ilçede kadın istihdamı konusunda öncü olduğunu vurgulayarak, "İşleme, aksesuar ve delme gibi işleri yapmaktan çok mutluyuz. Tespih ve taş işçiliğiyle kadın istihdamına katkı sağlanıyor. Evlerinde çalışan kadınlar ailelerinin geçimine katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege için sağanak yağmur uyarısı
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        Karısını öldürüp bagaja koydu! 'Dur' ihtarına uymayınca ortaya çıktı!
        İranlı casuslar hakim karşısına çıkacak
        İranlı casuslar hakim karşısına çıkacak

        Benzer Haberler

        Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta yoğun kırağı ve buzlanma oluştu
        Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta yoğun kırağı ve buzlanma oluştu
        '2025 Turizm Başkenti Erzurum'da etkinlikler başladı
        '2025 Turizm Başkenti Erzurum'da etkinlikler başladı
        Erzurum'da EİT 2025 coşkusu başladı
        Erzurum'da EİT 2025 coşkusu başladı
        Erzurum'da ambulansların karıştığı iki kazada 6'sı sağlık çalışanı 8 kişi y...
        Erzurum'da ambulansların karıştığı iki kazada 6'sı sağlık çalışanı 8 kişi y...
        Kaza ihbarına giden ambulans, TIR'a çarptı; 3 sağlık görevlisi yaralı
        Kaza ihbarına giden ambulans, TIR'a çarptı; 3 sağlık görevlisi yaralı
        Erzurum'da 41 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum'da 41 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor