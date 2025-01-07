50 metrekare atölyedeki tespih üretimi 500 metrekarelik imalathaneye taşındı

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 30 yıl boyunca 50 metrekarelik atölyede Oltu taşından ata mesleği tespihçilik yapan İhsan Çelik, devlet desteğiyle kurduğu imalathanede ürettiği takı ve hediyelik eşyaları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

Oltu'da 30 yıl önce babasından devraldığı 50 metrekarelik atölyede tespih üreten 50 yaşındaki 2 çocuk babası Çelik, 2 yıl önce hazırladığı projeyle, Avrupa Birliğince finanse edilen ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD Programı'na başvurdu.

Müracaatı kabul edilen Çelik, yaklaşık 84 bin avro hibe destekle geçen yıl Oltu Organize Sanayi Bölgesi'nde 500 metrekarelik alanda imalathane kurdu. İşletmesinde kentin coğrafi işaretli olan ve yörede "siyah altın" olarak da adlandırılan Oltu taşından ve yöreden çıkarılan değerli taşlardan tespih, takı ve hediyelik eşyalar üreten Çelik, 60 kişiye de istihdam sağlıyor.

- "Bölgede çıkan diğer taşları da işlemeye başladık" Girişimci İhsan Çelik, AA muhabirine, babasından devraldığı işi yıllarca 50 metrekarelik atölyede sürdürdüğünü söyledi. Devlet desteğiyle imalathane kurup kurumsal yapıya geçtiğini ifade eden Çelik, "Sadece Oltu taşından değil bölgede çıkan diğer taşları da işlemeye başladık. Bölgede Oltu taşının yanı sıra dünya pazarında yeri olan ve çok beğenilen opal, oniks, obsidyen ve krizopras gibi değerli taşları Oltu taşı pazarına katmayı planladık." dedi.

Çelik, Oltu taşı, diğer taşlar ve geri dönüşüm atıklarından ürünler elde edilecek şekilde 500 metrekarelik alanda planlandıkları imalathane, kadın ve erkek atölyelerinin yanı sıra teşhir salonu ve Ar-Ge bölümünün bulunduğunu anlattı. Desteklerinden dolayı TKDK Erzurum yetkililerine teşekkür eden Çelik, şöyle konuştu: "Bu taşların toprağın altında kimseye faydası yok, çıkarır yaparsak çok sayıda insan ekmek kazanacak. Oltu taşının yanına birkaç taş ekleyerek bu işi zenginleştirdik. Önceden 50 metrekarede yıllarca çalıştık, bazen yer olmadığı için makineleri kaldırır öyle çalışırdık ama çok şükür devlet desteği insanların önünü açıyor. Özelikle doğuda böyle bir taş havzasında, mili taşımız olan Oltu taşının yanına diğer taşları da eklememiz bize önemli imkan sağladı."

- "E-satış çalışmaları tamamlandığında dünyaya açılacağız" Tesiste 20 kişinin çalıştığını, ev kadınlarından 40 kişiye de el işçiliği karşılığında ücret verdiklerini anlatan Çelik, tam kapasiteyle çalışmaya başladığında sadece işletmede 50 kişinin istihdam edileceğini dile getirdi. Çelik, yurt dışı fuarlarına gidip taş atölyelerini yerinde görüp imalathane projesini öyle hayata geçirdiğini ifade ederek, "Hayalim devlet desteğiyle gerçekleşti. Üretimimiz tamamen el emeği göz nuru, pazar sorunumuz yok. Türkiye genelinde toptan satışımız oluyor. Yurt dışına yönelik pazar ve e-satış çalışmaları tamamlandığında dünyaya açılacağız." diye konuştu.