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        Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari yakalandı

        Erzurum'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:15 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:15
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        Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari yakalandı
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        Erzurum'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

        Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Karayazı, Köprüköy, Aşkale ve Palandöken ilçelerinde haklarında 3 ila 7 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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