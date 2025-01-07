Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari yakalandı
Erzurum'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Erzurum'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde Karayazı, Köprüköy, Aşkale ve Palandöken ilçelerinde haklarında 3 ila 7 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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