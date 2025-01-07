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        Erzurum'daki üniversiteler modern tarım için işbirliği yaptı

        Erzurum'daki Atatürk ve Teknik üniversiteleri, bölgede modern tarımın gelişimi için işbirliği protokolü yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:14 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:14
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        Erzurum'daki üniversiteler modern tarım için işbirliği yaptı
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        Erzurum'daki Atatürk ve Teknik üniversiteleri, bölgede modern tarımın gelişimi için işbirliği protokolü yaptı.

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bölgenin tarımsal gelişimine katkı sağlamak amacıyla iş birliği protokolüne imza attı.

        Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde imzalanan protokol ile Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan bir arazinin modern tarım teknikleriyle kullanılmasını ve bu kapsamda ortak araştırmalar, üretim ve demonstrasyon çalışmalarının gerçekleştirilecek.

        İşbirliği kapsamında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin akademik araştırmalarını destekleyecek staj ve tez çalışmaları da yürütülecek.

        Ayrıca, Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, tahsis edilen arazi üzerinde planlanan çalışmaları organize edecek ve elde edilen ürün gelirinin belirli bir kısmı işbirliğini desteklemek için kullanılacak.

        İşbirliği ile üniversitelerin bilimsel ve teknolojik donanımları bir araya gelerek bölgenin modern tarım uygulamalarına örnek teşkil etmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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