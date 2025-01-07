Erzurum'da EİT 2025'in ilk gün yarışları tamamlandı

Palandöken Kayak Merkezi'nde 12 Ocak Pazar gününe kadar sürecek EİT 2025'te 141 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonda bugün alp disiplini, snowboard yarışları ile Palandöken 2000’lik buz salonunda sürat pateni (short track) ve curling müsabakaları yapıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesi kapsamında organize edilen EİT 2025'te ilk gün yarışları sona erdi.

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