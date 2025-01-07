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        "2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti" kapsamında Palandöken'de gösteriler yapıldı

        "2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, Palandöken Kayak Merkezi'nde "Gece Seremonisi" etkinliğinde snowtrack, kar motoru ve meşaleli kayak gösterileri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 23:59 Güncelleme: 08.01.2025 - 00:48
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        "2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti" kapsamında Palandöken'de gösteriler yapıldı
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        "2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, Palandöken Kayak Merkezi'nde "Gece Seremonisi" etkinliğinde snowtrack, kar motoru ve meşaleli kayak gösterileri gerçekleştirildi.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesince Palandöken Dağı'nda düzenlenen etkinlikte, jandarma arama kurtarma, Ejder 3200 Arama Kurtarma ekibi ve sporcular kayaklarla zirveden dev Türk bayrağı taşıyarak iniş yaptı.

        Davetliler, ledli ve ışıklı kayak senkronize ekibi, kar motorları, snowtrack filosu ve meşaleli kayak ekiplerinin nefes kesen gösterilerini heyecanla izledi.

        Meşalelerle zirveden inen kayakçıların "Ejder 3200 ve Palandöken" yazısını ateşlemesiyle gösteri sona erdi.

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı konuşmada, kentin bulunduğu coğrafya itibarıyla sadece Anadolu’nun değil aynı zamanda Avrasya'nın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu, binlerce yıllık geçmişi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Avrupa Kış Sporları Başkenti ünvanının sadece bir ödül değil aynı zamanda çok büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini belirten Sekmen, "Artık Erzurum, Ekonomi İşbirliği Teşkilatı’na (EİT) üye ülkelerin odak noktası, dünya turizminin dikkatle izleyeceği bir merkez haline gelmiştir. Bu süreçte Erzurum'un sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, hem şehrimizin turizm altyapısını geliştirmek hem de uluslararası tanıtımını güçlendirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2025 yılı boyunca Erzurum, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapacak." dedi.

        Sekmen, bu süreçte kenti en iyi şekilde tanıtmak için geniş kapsamlı hazırlık süreci başlatacaklarını aktardı.

        Erzurum halkıyla el ele vererek şehri bu sorumluluğun hakkını verecek şekilde temsil edeceklerini vurgulayan Sekmen, "Avrupa Kış Sporları Başkenti ünvanı, Erzurum'un ekonomisine de büyük katkılar sağlayacaktır. Ayrıca bu süreç, Erzurum’un yatırımcılar açısından cazip bir merkez haline gelmesini sağlayarak ekonomik büyüme hedeflerimize de ivme kazandıracaktır." diye konuştu.

        Sekmen, bu süreçte kente destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, EİT yetkililerine, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu Kurucu Başkanı Gian Francesco Lupatelli ve Avrupa Heyeti'ne, turizm sektöründe çalışan iş insanlarına ve şehre gönül veren tüm hemşerilerine şükranlarını ileterek, "2025, Erzurum için dönüm noktası olacak. Bizler, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek Erzurum'u sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Lupatelli de Sekmen ve sportif olarak bu sürece katkı sunanlara teşekkür ederek, "Erzurum Avrupa Kış Sporları Başkenti ünvanını alan ilk şehir olmakla büyük tarihi değer kazanmıştır. Burada olmaktan ve sizlerle zaman geçirmekten çok mutluyum." dedi.

        Etkinliğe, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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