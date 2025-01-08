Erzurum'da kayak gösterisi izlemeye gelen sevgilisine sürpriz evlenme teklifi yaptı

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen "2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti" etkinliğinde görevli milli kayakçı Enes Aydın, seyirciler arasındaki kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu.

"2025 Avrupa Kış Sporları Başkenti" kapsamında Palandöken Dağı'nda snowtrack, kar motoru ve meşaleli kayak gösterileri yapıldı.

Ledli ve ışıklı kayak senkronize ekibiyle 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı'ndan inen kayak antrenörü 28 yaşındaki Aydın, seyirciler arasında kendisini izleyen, öğretmen olan kız arkadaşı Nisa Doğan'a (26), diz çökerek, "Benimle evlenir misin? Seni çok seviyorum." dedi.

O sırada Nisa Doğan ise Aydın'ın bu sürprizine çok şaşırdı.