Erzurum'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şükrüpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı üzerindeki kavşakta sürücüleri öğrenilemeyen 25 AY 501, 06 BM 2595 ve 06 DDH 718 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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