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        Erzurum'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 23:38 Güncelleme: 08.01.2025 - 23:43
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        Erzurum'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Şükrüpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı üzerindeki kavşakta sürücüleri öğrenilemeyen 25 AY 501, 06 BM 2595 ve 06 DDH 718 plakalı otomobiller çarpıştı.

        Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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