Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

        Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de etkisini sürdüren dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 10:45 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
        ABONE OL

        Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de etkisini sürdüren dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.

        En düşük hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Erzurum'da, cami bahçelerindeki şadırvanlar ile çeşmelerin çevresi buz tuttu.

        Park halindeki araçların camlarının buzla kaplandığı kentte, çatılarda da sarkıtlar oluştu.

        Bazı vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban kuşları için kaldırımlara yem bıraktı.

        - Ardahan

        Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Termometrelerin gece eksi 21'i gösterdiği kentte, akarsular buzla kaplandı.

        Yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşan kentte, sabah erken saatlerde iş yerlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        - Tunceli

        Tunceli’de bazı sürücüler soğuk nedeniyle yakıt depoları donan araçlarını çalıştırmakta zorluk çekti.

        Kentteki dağlar sis bulutlarıyla, ağaçlar ve bitkiler ise kırağıyla kaplandı.

        Munzur ile Pülümür vadilerindeki dereler ve şelaleler de kısmen buz tuttu.

        İl merkezinde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 5 derece kaydedildi.

        - Kars

        Kars'ta ise dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Kentten geçen Kars Çayı'nın da büyük bölümü buz tuttu.

        - Ağrı

        Ağrı'da da termometreler gece sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi.

        Soğuk havanın yanı sıra sisin de etkili olduğu kentte, ağaçlar kırağı tuttu, nehir ve dereler dondu.

        Eleşkirt ilçesinde de yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Şirin'i katleden cani hakim karşısına çıkıyor!
        Şirin'i katleden cani hakim karşısına çıkıyor!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        İran'da başörtüsü yasağını reddedenlere garip cezalar
        İran'da başörtüsü yasağını reddedenlere garip cezalar
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        "Karşınızdaki kadın, tartışmayın" dedi... Dövdüler!
        "Karşınızdaki kadın, tartışmayın" dedi... Dövdüler!
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
        Trump'a "Meksika Amerika'sı" yanıtı
        Erdoğan ile Bahçeli 16.30'da görüşecek
        Erdoğan ile Bahçeli 16.30'da görüşecek
        Kadın kanserleri arasında 'önlenebilen tek kanser'
        Kadın kanserleri arasında 'önlenebilen tek kanser'
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı
        Otomobil fiyatları için artış uyarısı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Erzurum'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Erzurum'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Erzurum'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Erzurum'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Erzurum'da evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi
        Erzurum'da evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi
        Erzurum'da 3 kilo 450 gram uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı
        Erzurum'da 3 kilo 450 gram uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı
        Erzurum'da aküye gizlenmiş 3 kilo uyuşturucuyu 'Su' buldu
        Erzurum'da aküye gizlenmiş 3 kilo uyuşturucuyu 'Su' buldu
        Batıda bahar havası, doğuda zemheri soğukları
        Batıda bahar havası, doğuda zemheri soğukları