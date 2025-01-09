Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Soğuk havanın yanı sıra sisin de etkili olduğu kentte, ağaçlar kırağı tuttu, nehir ve dereler dondu.

Munzur ile Pülümür vadilerindeki dereler ve şelaleler de kısmen buz tuttu.

Kentteki dağlar sis bulutlarıyla, ağaçlar ve bitkiler ise kırağıyla kaplandı.

Bazı vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban kuşları için kaldırımlara yem bıraktı.

En düşük hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Erzurum'da, cami bahçelerindeki şadırvanlar ile çeşmelerin çevresi buz tuttu.

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