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        46 yıl toprak altında biriktirdiği büyük Oltu taşlarından iri tespihler yaptı

        İLHAMİ ERKILIÇ / FATİH ÇELEBİ - Erzurum'da tespih yaparak ailesinin geçimini sağlayan 58 yaşındaki Veysel Başar, çocuk yaşlardan beri biriktirip toprak altında sakladığı büyük Oltu taşlarından iri iki tespih yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:05
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        46 yıl toprak altında biriktirdiği büyük Oltu taşlarından iri tespihler yaptı
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        İLHAMİ ERKILIÇ / FATİH ÇELEBİ - Erzurum'da tespih yaparak ailesinin geçimini sağlayan 58 yaşındaki Veysel Başar, çocuk yaşlardan beri biriktirip toprak altında sakladığı büyük Oltu taşlarından iri iki tespih yaptı.

        Oltu ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Başar, amcasından çocuk yaşlarda öğrendiği tespih üretimini yıllardır evinin yanındaki 2 metrekarelik atölyede sürdürüyor.

        Mesleğiyle geçimini sağlayan Başar, ilçedeki maden yataklarından çıkarılan ve yılda bir kez de olsa nadiren karşılaşılan büyük boyuttaki Oltu taşlarını bozulmaması için yıllarca toprak altında muhafaza etti.

        Bir süre önce biriktirdiği taşları toprak altından çıkaran Başar, yaklaşık 2 hafta süren el işçiliğiyle 75-85 santimetre uzunluğunda ve 485-775 gram ağırlığında iki tespih yaptı.

        - İri tespihler, koleksiyoncu ve tespih meraklısı müşterilerini bekliyor

        İri taneli tespihleri özenle koruyan Başar, 350-400 bin lira civarında değer biçtiği en büyük ürünü için koleksiyoncu ve tespih meraklısı müşterilerini bekliyor.

        Veysel Başar, AA muhabirine, 12 yaşında başladığı tespih işinde ustasının amcası olduğunu söyledi.

        Severek yaptığı bu işle ailesinin geçimini sağladığını ifade eden Başar, "Evimin yanındaki atölyede 46 yıldır sadece Oltu taşından farklı model siparişleriyle tespih yapıyorum." dedi.

        Büyük ebatlardaki taşın maden ocaklarından çok nadir çıktığına işaret eden Başar, genelde küçük parça taşlar elde ettiklerini anlattı.

        Başar, şöyle devam etti:

        "Bu tespihleri 46 yılda biriktirdiğim taşlardan yaptım. Bu taşlar ebat olarak çok kısıtlı yani madenlerde bu ebatlarda taş çok nadir çıkar. Örneğin bu yıl 10 kilo taş kullandım, bu 10 kilo içinde bu tespih danesinin birinin ebatında bir tane taş ya çıkar ya çıkmaz. Yılda 1 kez nadir çıkabilen büyük ebattaki taşları toprağın içinde sakladım çünkü rutubetli yerde bu taşları muhafaza etmeliyiz. 46 yılda biriktirdiğim bu taşlardan tespih yaptım, böyle farklı eser icra ettim."

        - "İddia ediyorum, bu özelliklerde bundan daha büyüğü yok"

        Bugüne kadar kesme ve yapıştırma olmadan sadece tek taş olarak bu ebatlarda yapılan bir tespihe rastlamadığını öne süren Başar, tespihlerden en büyüğüne 350-400 bin lira civarında değer biçtiğini kaydetti.

        Başar, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Böyle bir tespihi yapmak için 46 yıl daha geçmesi lazım ki bu şekilde taş biriktirilsin ama dağın altında bir damardan bugüne kadar böyle tespih yapılmadı. Tespihleri yaparken ellerimin içi kabardı, toplamda 2 hafta kadar işçilik sürdü. Tespih koleksiyoncuları, meydan ağaları, bunları duyarsa mutlaka bu esere sahiplenmek ister. 2 gün ilçedeki Tespihçiler Pasajı'nda sergilendi. Pasajın en büyük tespihi bu. 46 yılımı verdim, iddia ediyorum, bu özelliklerde bundan daha büyüğü yok."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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