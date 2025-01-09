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        Erzurum'da 138 kaçak cep telefonu ele geçirildi

        Erzurum'da gümrük kaçağı 138 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:38 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:38
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        Erzurum'da 138 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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        Erzurum'da gümrük kaçağı 138 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler bu kapsamda, dün B.A'nın ikametinde yaptığı aramada 138 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

        Operasyonda B.A. ile B.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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