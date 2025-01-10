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        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi en yeni teknolojik cihazlarla hizmet verecek

        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Tıp Fakültemizin 25'e yakın bölümü var. Hepsinin eskiyen cihazlarını listeye aldık ve iki ayda bir cihaz alacağız. Dolayısıyla Tıp Fakültesi Türkiye'deki en yeni cihazlara sahip olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 20:59 Güncelleme: 10.01.2025 - 21:16
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        Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi en yeni teknolojik cihazlarla hizmet verecek
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        Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Tıp Fakültemizin 25'e yakın bölümü var. Hepsinin eskiyen cihazlarını listeye aldık ve iki ayda bir cihaz alacağız. Dolayısıyla Tıp Fakültesi Türkiye'deki en yeni cihazlara sahip olacak." dedi.

        Hacımüftüoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

        Burada basın mensuplarıyla bir araya gelen Hacımüftüoğlu, yaptığı konuşmada, gazetecilerin gerçekleri aydınlatan birer meşale, toplumun vicdanı ve demokrasinin savunucuları olduğunu söyledi.

        Özellikle sağlıkta dönüşümle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Hacımüftüoğlu, şöyle konuştu:

        "Hastanemizde 10-12 yıla kadar cihazlarımızda fazla bir yenilenme olmadı ve cihazlarımız eskidi. Bununla ilgili çok hızlı şekilde yenilenmeleri yapmak zorundayız. Bizim hastanemiz, üniversitenin yanı sıra Doğu Anadolu'nun da göz bebeği. Mali artışlarla ilgili görüşmeye gittiğimde onlara 'yükseltme oranında diğerlerine ne veriyorsanız Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesine artı yüzde 10 vermezseniz imza atmam' dedim. Onlarda sağ olsunlar yükseltiler. Dolayısıyla en yüksek oranda bizim Atatürk Üniversitesinin yükselmesi oldu. Tüm şehirlerden çok daha fazla yükselme oldu."

        Hacımüftüoğlu, bir süre önce hastaneye yeni cihazlar aldıklarını hatırlatarak, "Tıp Fakültemizin 25'e yakın bölümü var. Hepsinin eskiyen cihazlarını listeye aldık ve iki ayda bir cihaz alacağız. Dolayısıyla Tıp Fakültesi Türkiye'deki en yeni cihazlara sahip olacak. Bununla ilgili maddi kaynaklara çok dikkatli şekilde bakıyoruz. Hastanemiz, bir sene içerisinde Türkiye'nin sağlıkta en yeni teknolojik dönüşüm cihazlarıyla hizmet verecek." ifadesini kullandı.

        Erzurum'u ilaç ham madde merkezi yapmak istediklerini vurgulayan Hacımüftüoğlu, bu konuda çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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