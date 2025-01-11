Soğuk havada bitkin düşen kara çaylaklar bakımları sonrası doğaya bırakıldı

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenelerinde sağlık problemi olmadığı anlaşılan kara çaylaklar, özenle yapılan bakım ve beslenmelerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bir süre önce karlı arazide bitkin halde 2 kara çaylak gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kentte etkili olan dondurucu soğuklar yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

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