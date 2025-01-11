Soğuk havada bitkin düşen kara çaylaklar bakımları sonrası doğaya bırakıldı
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bitkin düşen kara çaylaklar, bakım ve beslenmelerinin ardından doğaya bırakıldı.
Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bitkin düşen kara çaylaklar, bakım ve beslenmelerinin ardından doğaya bırakıldı.
Kentte etkili olan dondurucu soğuklar yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.
Bir süre önce karlı arazide bitkin halde 2 kara çaylak gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Soğuk havadan etkilenip yiyecek bulmakta güçlük çektiği belirtilen kara çaylaklar, ekiplerce koruma altına alındı.
DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenelerinde sağlık problemi olmadığı anlaşılan kara çaylaklar, özenle yapılan bakım ve beslenmelerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
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