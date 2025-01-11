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        Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava, Kars'ta kar yağışı etkili oldu

        Erzurum ve Ardahan'da dondurucu soğuk hava, Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 10:20 Güncelleme: 11.01.2025 - 10:39
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        Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava, Kars'ta kar yağışı etkili oldu
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        Erzurum ve Ardahan'da dondurucu soğuk hava, Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

        Gece termometrelerin sıfırın altında 13,4 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, park halindeki araçların camları buz tuttu.

        Cami bahçelerindeki şadırvanların da buzla kaplandığı kentte bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örttü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de en düşük sıcaklık, sıfırın altında 24,9 derece ile Tekman ilçesinin kırsal Hacıömerli Mahallesi'nde kaydedildi.

        - Kars ve Ardahan

        Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar etrafı beyaza bürüdü.

        Kars Belediyesi ekipleri kaldırım ve yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Kimi esnaf, yiyecek bulmakta zorlanan kuşları besledi.

        Akyaka ilçesinde de kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Kar yağışıyla bitkiler ve ağaçlar beyaza büründü.

        Öte yandan etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Ardahan'da da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinde sis ve kırağı oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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