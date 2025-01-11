Erzurum'da EİT 2025'in altıncı gün yarışları sona erdi
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nda 6. gün yarışları tamamlandı.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nda 6. gün yarışları tamamlandı.
3000'lik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen buz hokeyi müsabakalarının sonuçları şöyle:
Erzurum GSİM SK: 34 - Samsun GSİM SK-2: 0
Samsun GSİM SK-1: 1 - Kocaeli GSİM SK-2: 3
Kocaeli GSİM SK-1: 1 - Erzurum GSİM SK: 10
Samsun GSİM SK-2: 3 - Samsun GSİM SK-1: 18
Samsun GSİM SK-2: 0 - Kocaeli GSİM SK-1: 20
Oyunlar, yarın sona erecek
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