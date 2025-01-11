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        Erzurum'da EİT 2025'in altıncı gün yarışları sona erdi

        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nda 6. gün yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 20:07 Güncelleme: 11.01.2025 - 20:07
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        Erzurum'da EİT 2025'in altıncı gün yarışları sona erdi
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        Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesi kapsamında organize edilen Kış Oyunları'nda 6. gün yarışları tamamlandı.

        3000'lik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen buz hokeyi müsabakalarının sonuçları şöyle:

        Erzurum GSİM SK: 34 - Samsun GSİM SK-2: 0

        Samsun GSİM SK-1: 1 - Kocaeli GSİM SK-2: 3

        Kocaeli GSİM SK-1: 1 - Erzurum GSİM SK: 10

        Samsun GSİM SK-2: 3 - Samsun GSİM SK-1: 18

        Samsun GSİM SK-2: 0 - Kocaeli GSİM SK-1: 20

        Oyunlar, yarın sona erecek

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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