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        Ardahan'ın Göle ilçesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24,8 derece ölçüldü

        Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinde buzlanma meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 10:19 Güncelleme: 12.01.2025 - 10:19
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        Ardahan'ın Göle ilçesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24,8 derece ölçüldü
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        Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinde buzlanma meydana geldi.

        Göle ilçesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24,8 derece ölçüldü.

        Ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu, bazı vatandaşların kaş ve kirpikleri buz tuttu.

        Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nün üzerinde vatandaşlar yürüyüş yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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