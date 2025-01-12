Ardahan'ın Göle ilçesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24,8 derece ölçüldü
Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinde buzlanma meydana geldi.
Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle kent merkezinde buzlanma meydana geldi.
Göle ilçesinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 24,8 derece ölçüldü.
Ağaçlar kırağıyla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu, bazı vatandaşların kaş ve kirpikleri buz tuttu.
Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nün üzerinde vatandaşlar yürüyüş yaptı.
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