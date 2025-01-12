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        Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup olan Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, "Maçın hakemleri de en az bizim kadar kötüydü." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 16:38 Güncelleme: 12.01.2025 - 17:06
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        Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup olan Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, "Maçın hakemleri de en az bizim kadar kötüydü." dedi.

        Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü oynadıklarını söyledi.

        Saha zemininin de iyi futbol için uygun olmadığını aktaran Kutlu, "Önümüzdeki hafta Bandırma maçı var. İnşallah telafisini o maçta yaparız." ifadelerini kullandı.

        Kutlu, hakem kararlarını da eleştirerek, şunları kaydetti:

        "Maçın hakemleri de en az bizim kadar kötüydü. Sahada rezalet bir hakem yönetimi vardı. Eren'e gösterilen kırmızı kartın iki sarısı da bana göre sarı değil. İptal edilen golümüz var. İncelemek lazım. Aynı şekilde rakibin oyuncusu Begic'in eline çarpan ve ikinci sarıdan kırmızı kart verilmesi gereken pozisyon vardı, vermedi."

        - Şanlıurfaspor cephesi

        Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise aldıkları 3 puandan dolayı oyuncularını tebrik etti.

        Takım için kırılma maçlarından biri olduğunu aktaran Karafırtınalar, şöyle konuştu:

        "Buz gibi bir havada içimizi ısıtan bir skor. İhtiyacımız da vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Burada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadılar. Birinci dakikadan doksan artılara kadar oyun disiplininden hiç kopmadılar. Erzurum takımı içeride kolay kolay kaybetmeyen bir takım. Biz de deplasmanda kazanamıyorduk. Bizim için de kırılma maçıydı."

        Karafırtınalar ayrıca, ligin ikinci yarısına daha avantajlı başlayacaklarını ifade ederek, doğru transferlerle daha farklı bir takım olabileceklerini sözlerine ekledi.

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        Galeri

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