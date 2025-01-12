Çat'ta Kongre ve Kültür Merkezi açıldı

Çat ilçesinde, belediye tarafından yaptırılan Kongre ve Kültür Merkezi hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, birçok sosyal ve kültürel programların düzenleneceği merkezde, gençlerin düğün merasimlerini de yapabileceğini söyledi.

Kılıç, "Düğün yapmak için buradan hiç kimse kalkıp Erzurum’a kadar gitmek zorunda kalmayacak, bütçeleri zorlayan düğün salonu masraflarıyla karşılaşmayacak." dedi.

Halk ozanları İhsan Yavuzer, Rahim Sağlam ve Suat Kurt’un konser verdiği açılışa, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.