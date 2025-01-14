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        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, gazetecilerle buluştu

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 09:17 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:17
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        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, gazetecilerle buluştu
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        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Büyükşehir Belediyesince Müceldili Konağı'nda program düzenlendi.

        Başkan Sekmen, burada yaptığı konuşmada, gazetecileri paydaş olarak gördüklerini söyledi.

        Gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu dile getiren Sekmen, şunları kaydetti:

        "Gazeteciler, bizim yapmış olduğumuz hizmetleri veya yapamadığımız hizmetleri topluma aktarırken arada önemli bir köprü görevi gören insanlardır. Hepimiz bu şehrin çocuklarıyız. Hepimizin gayesi bu şehrin güzelleşmesi, gelişmesi ve dönüşmesidir."

        Medya sektörünün çok zor bir alan olduğunu ifade eden Sekmen, hayatını kaybeden gazetecilere Allah’tan rahmet dilediğinde bulundu.

        Programa, ulusal ve yerel medya kuruluşlarında görev yapan gazeteciler katıldı.

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