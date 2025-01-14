Erzurum'da yaşlı çiftin evi yangında kullanılamaz hale geldi
Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde çıkan yangında, yaşlı çiftin evi ve erzak deposu kullanılamaz gale geldi.
Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde çıkan yangında, yaşlı çiftin evi ve erzak deposu kullanılamaz gale geldi.
Kumaklı Mahallesi'nde yaşayan Şevki (69) ve Gülkız Kurt çiftinin evinde bilinmeyen nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi ve bitişiğindeki depoyu sardı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Pazaryolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü.
Yangında kullanılamaz hale gelen evin deposundaki erzak ve odunlar da yandı.
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