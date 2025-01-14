Erzurum'da yaşlı çiftin evi yangında kullanılamaz hale geldi

Yangında kullanılamaz hale gelen evin deposundaki erzak ve odunlar da yandı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi ve bitişiğindeki depoyu sardı.

Kumaklı Mahallesi'nde yaşayan Şevki (69) ve Gülkız Kurt çiftinin evinde bilinmeyen nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.

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